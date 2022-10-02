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وحث المركز الراغبين في الحصول على الشهادات المهنية الاحترافية على المسارعة بالتسجيل خلال منصة الشهادات، واستيفاء جميع البيانات اللازمة قبل انتهاء فترة التسجيل يوم 9/10/2022م الموافق 13/3/1444هـ.ويستهدف المركز خلال برنامج الشهادات جميع الأفراد الممارسين لعمليات التعليم والتدريب الالكتروني، في التعليم العالي والعام أو التدريب، والمنصات التعليمية والتدريبية بالمملكة، شاملة القطاعين العام والخاص، إضافة إلى القطاع الثالث؛ وذلك للإسهام في رفع جاهزية منشآت التعليم والتدريب الالكتروني، وتعزيز تنافسيتها وتلبية احتياجاتها في بناء قدرات منسوبيها المهنية.
ويتيح المركز التسجيل في 3 شهادات مهنية احترافية في التعليم والتدريب الالكتروني للمستوى المتقدم، إذ سيقام اختبار متخصص لكل شهادة في 33 مقرا بكل مناطق المملكة، وذلك بالتعاون مع هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة في المركز الوطني للقياس.
3 شهادات احترافية لتمكين ممارسي التعليم الالكتروني:
تستهدف المعلمين وأعضاء هيئة التدريس والمدربين، وكل مقدمي برامج التعليم والتدريب الالكتروني
تستهدف مصممي خبرات التعليم الالكتروني، والمصممين التعليميين، ومصممي المحتوى الالكتروني
تستهدف الأفراد العاملين علـى ضبط جودة التعليم والتدريب الالكتروني، والمشرفين على برامج التعليم الالكتروني
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