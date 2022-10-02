الشمراني يعود من الخرطوم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عاد المستشار ناصر صالح الشمراني، المهتم بالقضايا الاقتصادية والتنموية، من زيارة عمل إلى جمهورية السودان. وبين الشمراني لـ«مكة» ما لمسه من اهتمام الشعب السوداني بالمنتج السعودي، وثقته بـعلامة «صنع في السعودية». ودعا السعوديين المصدرين لمختلف المنتجات السعودية للاتجاه للسوق السودانية، لتمتعها بمزايا عدة، منها القرب الجغرافي، وتفضيل المستهلك للواردات السعودية. ودعا السعوديين المصدرين لمختلف المنتجات السعودية للاتجاه للسوق السودانية، لتمتعها بمزايا عدة، منها القرب الجغرافي، وتفضيل المستهلك للواردات السعودية.

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