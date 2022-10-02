شكرا لقرائتكم خبر منتجات بلا جلوتين لـ4 آلاف مريض بحساسية القمح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفع عدد مرضى حساسية القمح المسجلين في برنامج تأمين المنتجات الخالية من الجلوتين، من 523 مريضا مع بداية البرنامج هذا العام إلى 4054 مريضا تم تسجليهم لدى البرنامج بحسب وزارة الصحة.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد المستشفيات التي تقدم الخدمة 43 مستشفى تابعة لوزارة الصحة حول المملكة.

ويهدف البرنامج إلى توفير الرعاية الصحية لمرضى حساسية القمح بتوفير المنتجات الغذائية الخالية من الجلوتين بعد التشخيص الطبي، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل الكوادر الصحية للبرنامج على أحدث الطرق العلمية للتعامل مع مرضى حساسية القمح.

وتتضمن أنشطة البرنامج: التوعية والتثقيف للمرضى ورؤساء الأقسام العاملين في نقاط التوزيع، إلى جانب المتابعة المستمرة مع المرضى حول رضاهم عن المنتجات.

كما تتضمن أنشطة البرنامج إقامة دورات في تحسين الأداء وتطويره.

وحساسية القمح عبارة عن تفاعل تحسسي للأطعمة التي تحتوي على القمح.

ويمكن أن تحدث التفاعلات التحسسية بسبب تناول القمح وفي بعض الحالات أيضا عن طريق استنشاق دقيق القمح.

المعرضون لحساسية القمح

• مرضى السكري من النوع الأول

• مرضى متلازمة داون

• مرضى متلازمة تورنير

• مرضى متلازمة ويليامز

• وجود تاريخ مرضي في العائلة

• مرضى القولون العصبي

• من لديه فقر الدم المنجلي

• نقص فيتامين B14

أعراض حساسية القمح:

• التورم أو الحكة أو التهيج في الفم أو الحلق.

• الطفح الجلدي المثير للحكة أو التورم في الجلد.

• الاحتقان الأنفي.

• الصداع

• صعوبة التنفس

• التشنجات أو الغثيان أو القيء

• الإسهال

• الحساسية المفرطة