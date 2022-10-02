الخريِّف يزورُ عدداً من الشركات الأمريكية في كاليفورنيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
التقى معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريِّف الرئيسَ التنفيذي لشركة لوسيد وعددًا من مسؤولي الشركة، في مقرها الرئيسي بكاليفورنيا، كما زار معاليه مقر شركات زوم وإنفيديا وقوقل، وذلك خلال زيارته الرسمية للولايات المتحدة.
وتضمَّنت اللقاءات تباحث الفرص الاستثمارية الواعدة بين البلدين في قطاعي الصناعة والتعدين، واستقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية للمملكة، كما استعرض معاليه خلال اللقاءات خطط الوزارة لتنمية قطاعي الصناعة والتعدين، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وحجم الفرص التي يوفرها في العديد من الأنشطة لجذب الاستثمارات النوعية، كما بحث سبل تعزيز التعاون مع الشركات الأمريكية في عدد من القطاعات المستهدفة، والإسهام في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
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وتأتي زيارات معالي الوزير الميدانية للشركات الأمريكية في ولاية كاليفورنيا، ولقاء عدد من المسؤولين فيها ضمن برنامج يضم قيادات منظومة الصناعة والثروة المعدنية، وذلك لبحث أوجه التعاون، والاطلاع على التقنيات والحلول المتاحة والاستفادة منها في تطوير قطاعي الصناعة والتعدين.
حضر الاجتماعات معالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد السالم، ومعالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل، ومعالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد الخلب، والدكتور إبراهيم المعجل المدير العام التنفيذي للصندوق الصناعي، والرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية المهندس سليمان المزروع، والرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبد الرحمن السماري، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية الدكتور عبد الرحمن القرطاس.
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