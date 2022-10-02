للإحتفال بيومهم العالمي .. أنشطة ترفيهية وهدايا متنوعة في دور رعاية المسنين بالرياض

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

احتفلت دور رعاية المسنين والمسنات بالرياض التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة مساء امس بمناسبة “اليوم العالمي لكبار السن” والذي يصادف الأول من شهر اكتوبر في كل عام بمشاركة نزلائها من الجنسين ومجموعة من الجهات ذات العلاقة

شملت اولى الفعاليات التي اقيمت داخل دار المسنين بالتعاون مع البنوك السعودية على العرضة السعودية وفقرات مسرحية وشعرية وجلسات شعبية للمسنين وانشطة تفاعلية تثقيفية وانشطة جماعية ترفيهية مصاحبة وهدايا متنوعة لإدخال الفرح على قلوبهم في هذا اليوم كما شارك في الإحتفال مجموعة من الجمعيات ابرزها جمعية وقار لكبار السن وجمعية رحماء الصحية والجمعية السعودية للإدارة الصحية والجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر

وذكر مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي ان هذا الإحتفالات والأنشطة السنوية داخل دور المسنين والمسنات في الرياض تعتبر جزءاً من واجبنا كمجتمع اسلامي تجاه هذه الفئة العزيزة على قلوبنا والتي ادت ما عليها تجاه الأسرة والمجتمع ، فحق علينا اليوم ان نحتفي بهم، ونعبر لهم عن تقديرنا الذي يستحقونه مشيراً إلى الاهتمام والرعاية التي تقدمها الدولة -حفظها الله – ممثلةً بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لهم بتوفير العيش الكريم والأوقات المثمرة بالعطاء داخل دور الإيواء وخارجها .