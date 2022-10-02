السعوديه نجل السيناتور الماليزي البكري في ذمة الله

محمد بن مسعود - الدمام - فُجع السيناتور الماليزي عضو حكماء المسلمين الدكتور ذو الكفل محمد البكري بوفاة نجله الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم (الأحد).
وتلقى البكري التعازي من الملك الماليزي والحكومة وكبار المسؤولين في البلاد وأصحاب الفضيلة العلماء.
«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بأحر التعازي للدكتور ذو الكفل محمد البكري في وفاة نجله، وتسأل الله أن يتقبله بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنّا لله وإنّا إليه راجعون.
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