موقع أمريكي يُسرب البيانات الشخصية لـ “ليز تراس” و25 وزيرًا بريطانيًا

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت صحيفة “ديلي ميل البريطانية” أن أرقام الهواتف المحمولة الشخصية لرئيسة الوزراء و 25 من وزرائها تباع على الإنترنت، حيث يمكن الوصول إليها من خلال موقع ويب أمريكي مشــبوه مقابل 6.49 جنيهًا إسترلينيًا.

ويحذر الخبراء من إمكانية استخدامها من قبل الصين وروسيا للتجسس على كبار الشخصيات الحكومية، بما فيهم أرقام الهواتف والبيانات الشخصية الأخرى لليز تروس والمستشار كواسي ووزير الدفاع بن والاس ووزير الخارجية جيمس كليفرلي ووزيرة الداخلية سويلا برافرمان من بين تلك المدرجة على الموقع.

تحقيقًا على خلفية الواقعة

ويوجد أيضًا رقم هاتف زعيم حزب العمال السير كير ستارمر موجود أيضًا هناك، وكان الوزراء يقيّمون الليلة الماضية التهديد مع مستشاري الأمن القومي، بعد أن نبهتهم وزارة المالية إلى الخرق والذي تضمن أيضًا عناوين البريد الإلكتروني وكلمات المرور.

وقال مكتب مجلس الوزراء إنه يجري تحقيقا وأن بعض المعلومات قديمة، لكن وزارة العلوم أكدت أن البيانات تحتوي على 26 رقم هاتف حالي لمجلس الوزراء، فيما وصف ضابط مخابرات بريطاني سابق الليلة الماضية الاختراق بأنه “صادم حقًا.

رزع فيروسًا على الهاتف

وحذر من إمكانية استهداف المعلومات الخاصة باستخدام برنامج يزرع فيروسًا على الهاتف عبر رسالة نصية، ويمكن للمشتركين في موقع الويب الأمريكي، الذي رفضت الصحيفة ذكر اسمه، البحث عن أي معلومات عن طريق كتابة اسم شخص ما.

ويستغرق موقع الويب ثوانٍ فقط للبحث في البيانات المسروقة في الهجمات الإلكترونية التي تعود إلى أكثر من عقد، ويزعم الموقع أن لديه أكثر من 14 مليار ملف من “الأصول المخترقة” في قاعدة بياناته القابلة للبحث.