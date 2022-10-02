“هيئة النقل” تستعرض نتائج الحملات الرقابية خلال سبتمبر المنقضي

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أعلنت الهيئة العامة للنقل، ممثلةً بالإدارة العامة للرقابة وبالتعاون مع الجهات المعنية، نتائج الحملات الرقابية الميدانية خلال شهر سبتمبر المنقضي.

ونتج عن هذه الحملات 108 آلاف عملية فحص لأنشطة النقل البري والبحري، منها 107 آلاف عملية فحص لمركبات النقل، وحوالي 300 عملية فحص للمركبات الأجنبية، فيما بلغت الزيارات الميدانية لمنشآت النقل البري في المملكة 1400 زيارة.

ورصدت الهيئة خلال الحملات 24 ألف مخالفة، وسجلت عمليات الرصد الآلي في منطقة الرياض 13 ألف مخالفة، بينما سجلت الفرق الرقابية 15 مخالفة في أنشطة النقل البحري، من 1800 مخالفة خلال ألف عملية فحص ميدانية.

وبلغت نسبة الالتزام والامتثال العام لأنظمة النقل البري خلال شهر سبتمبر الماضي 91%، بينما سجلت النسبة لأنظمة النقل البحري 99%.

وتنوعت المخالفات المرصودة في أنشطة النقل البري، ما بين تشغيل مركبة نقل دون الحصول على بطاقة تشغيل، وتحميل البضائع بطريقة غير آمنة، إضافة إلى تدخين السائق داخل الشاحنة، وتشغيل سائق أو سائق موسمي دون الحصول على بطاقة سائق، وعدم التزام السائق بالزي المعتمد أثناء تأدية العمل.

وجاء نشاط نقل البضائع كأعلى الأنشطة التي شهدت مخالفات نقل بري خلال الشهر، ثم نشاط النقل المتخصص بالحافلات، والأجرة العامة، وأجرة المنشآت، كما كانت منطقة مكة المكرمة أعلى المناطق في تسجيل المخالفات، حيث سجلت 2685 مخالفة، تلتها المنطقة الشرقية بـ2609 مخالفات.



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Source akhbaar24

