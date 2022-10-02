الشباب يحول تأخره لفوز مثير أمام الفيحاء ويواصل صدارة دوري روشن (فيديو وصور)

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حول فريق الشباب تأخره بهدف للفوز بنتيجة 2-1، في الجولة الخامسة بدوري روشن السعودي للمحترفين.

وفي الدقيقة 20، كاد ان يكلف اياغو سانتوس فريقه الشباب هدفا، بعد حاول مراوغة نواكايمي داخل منطقة الجزاء، لكن الأخير أهدر فرصة تسجيل الهدف الأول للفيحاء .

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه لاعب الشباب فواز االصقور في الدقيقة 35.

وسجل الفيحاء الهدف الأول في اللقاء في الدقيقة 36 عن طريق اللاعب انتوني نواكايمي من ركلة جزاء.

وتمكن اللاعب “كريتشوفياك من تسجيل هدف التعادل لفريق الشباب في الدقيقة 55 من تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وحصل لاعب الشباب كريستيان جوانكا على بطاقة صفراء في الدقيقة 58.

وقرر مدرب الفيحاء الدفع باللاعب الكسندر ترايكوفسكس بدلا من زميله ميلان بافكوف في الدقيقة 62.

وعاد كريتشوفياك ليمارس هوايته المفضلة بالتسديد عن بعد ليمنح الشباب الهدف الثاني بصاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 71.

وبتلك النتيجة، رفع الشباب رصيده إلى 15 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند نقطتين بالمركز الرابع عشر.

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Source akhbaar24

