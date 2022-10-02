“جارسيا” يُعلن تشكيل النصر لمواجهة الاتحاد في الكلاسيكو

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أعلن المدير الفني لفريق النصر رودي جارسيا، تشكيل فريقه لمواجهة الكلاسيكو امام الاتحاد، في إطار منافسات الجولة الخامسة بدوري روشن.
وجاء تشكيل النصر على النحو التالي:
“دافيد اوسبينا، سلطان الغنام، عبدالاله العمري، الفارو، جيسلان كونان، عبدالمجيد الصليهم، سامي النجعي، اندرسون تاليسكا، عبدالرحمن غريب، فينست ابو بكر”.
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من :
” وليد عبدالله، عبدالله مادو، محمد فتيل، ماجد قشيش، عبدالله الخيبري، علي الحسن، أيمن يحيى، مشاري النمر، خالد الغنام”.
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Source akhbaar24
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