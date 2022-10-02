︎
.
أبرمت الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار “إيجار”، اليوم (الأحد)، 12 اتفاقية تكامل رقمي مع عدد من المنصات العقارية، برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، ومحافظ هيئة الحكومة الرقمية أحمد الصويان، في مقر الهيئة العامة للعقار.
وتهدف الاتفاقيات المبرمة بين شبكة إيجار ومنصات عقار، وسمات، وشبكة المعرفة العقارية، ومجزية، ووازي، والرصيص، ونفوذ التطوير، وهكتار، ودلّالي، وأساس، وعقارز، وأتار كلاود المرخصة من الهيئة العامة للعقار؛ لتسهيل رحلة البحث عن وحدة إيجارية، وتسجيل عقود إيجار الإلكترونية من خلال المنصات العقارية.
بدوره، أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار عبدالله الحماد، أن الهيئة تعمل من خلال هذه الشراكات النوعية مع القطاع الخاص لتفعيل دورها في الإشراف على القطاع العقاري غير الحكومي؛ لرفع الثقة وتعزيز جاذبيته.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر لتسهيل البحث عن وحدات عقارية.. “إيجار” تبرم 12 اتفاقية تكامل رقمي مع عدد من المنصات العقارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.