“سانتو” يُعلن تشكيل الاتحاد لمواجهة النصر في الكلاسيكو

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أعلن المدير الفني لفريق الاتحاد نونو سانتو، تشكيل فريقه لمواجهة الكلاسيكو امام النصر، في إطار منافسات الجولة الخامسة بدوري روشن.
وجاء تشكيل الاتحاد على النحو التالي:
“غروهي، بامسعود، أحمد حجازي، عمر هوساوي، برونو هنريكي، طارق حامد، عوض الناشري، حمدان الشمراني، كورنادو، العبود، حمدالله”.
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من :
” عبدالله الجدعاني، زكريا هوساوي، سلطان الصليلي، سويلم المنهالي، نور الدين البحار، مروان الصحفي، محمد الصيعري، مدالله العليان”.
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Source akhbaar24
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