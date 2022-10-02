التوعية المبكرة للطفل بالثقافة الجنسية حماية أم تفتح.. أخصائي نفسي يُجيب

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كشفت أسامة الجامع الأخصائي النفسي، عن التوعية المبكرة للطفل بالثقافة الجنسية، وهل هي حماية أم تفتح المجال لأمور فكرية مختلفة للطفل، خاصة بعد التقدم التكنولوجي والإطلاع على وسائل التواصل الإجتماعي.
الاختلاف بين الجيل السابق والحالي
وتحدث أسامة الجماع الأخصائي النفسي، عن فوائد التوعية المبكرة للطفل بالثقافة الجنسية، من خلال تصريحات متلفزة عبر برنامج “سيدتي” الذي يُعرض عبر شاشة روتانا خليجية: “كما نعلم أن الجيل الحالي أختلف عن الجيل السابق قبل 10 سنوات”.
وأضاف: “لم يكون الجيل السابق يتصرف كما يتصرف الجيل الحالي، بعادات وسلوكيات وأفكار مختلفة عن الذي نراه الآن، ومن صفات الاسر الانفتاح على مواضيع حساسة أمر مرفوض، ولا يتم الحديث فيه، ومواضيعهم دائمًا عامة”.
وأكد الأخصائي النفسي: “يعتبرون من هذه التبوهات، ويخشون من فتح هذه التوبهات، فيقوم الابن بالتعرف على هذه المفاهمم من من الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي، ويصل لها ولكن أخيانًا بمفاهيم خطأ ومستويات غير لائقة”.
الحديث مع الطفل وتوعيته
وأشار: “وهذا لكه لانها ليست من ثقافة الأسرة والمجتمع، ولكن يجب أن تفتح الأسرة المجال للحديث عن الامور الحساسة، بعمل جلسة خاصة مع الطفل في المراحل المختلفة والامور التي سيواجهها الطفل على مواقع التواصل الإجتماعي ولكن بطريقة علمية دينية صحيحة”.
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Source almnatiq
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