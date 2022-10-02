وتهدف حلقات النقاش للخروج بتوصيات تسهم في خفض الحوادث المرورية وتحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلق بوزارة الداخلية لأن تصل المملكة إلى المرتبة السادسة عالمياً في جودة وسلامة الطرق، ورفع السلامة المرورية على الطرق وصولاً لخفض عدد الوفيات الناجمة عن الحوادث بنسبة 50%.
وتخلل اللقاء ثلاث حلقات نقاش تشارك فيها الجهات بتقديم توصيات في مجالات المعالجات الهندسية للطرق ومقترحات تطوير الطرق الإقليمية وأخيراً إحداث مخطط إستراتيجي للسلامة الرورية. وفي كلمة افتتاحية بهذه المناسبة أشار وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة إلى أن بعض الممارسات تتسبب في اصطياد سالكي الطريق وسلب الأرواح وخسائر الممتلكات سواءً كانت لأسباب سلوكية لقائد المركبة أو أسباب فنية بهندسة الطرق أو أسباب إهمال حالة المركبة وقصور صيانتها.
وأكد أهمية حلقة النقاش بوجود كوكبة من التخصصات الفنية والإدارية، في رفع مؤشر السلامة المرورية ووضع خطط استباقية بما يضمن تعزيز السلامة المرورية، ويحقق الأهداف المرجوة للوصول لمستوى عالٍ في جودة الحياة.
كانت هذه تفاصيل خبر وكيل إمارة مكة يدشّن حلقات نقاش لجان السلامة المرورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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