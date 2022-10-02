وزارة الدفاع تعلن عن 175 وظيفة شاغرة

أعلنت وزارة الدفاع ممثلة في قوة الصواريخ الإستراتيجية الملكية السعودية عن طرح 175 وظيفة للجنسين (رجال ونساء) على بند التشغيل والصيانة بالإدارة الهندسية والأشغال. ودعت الوزارة، الراغبين في التقديم على هذه الوظائف ممن تنطبق عليهم الشروط، التقديم من خلال بوابة التوظيف على الرابط ​، وذلك في الفترة 13 – 22 ربيع الأول 1444هـ.



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