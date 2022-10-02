شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على معلق مباراة النصر والإتحاد في دوري روشن السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث الكثير من عشاق الكرة السعودية من معرفة معلق مباراة النصر والإتحاد في بطولة دوري روشن السعودي في المباراة التي ستقام اليوم الأحد الموافق الثاني من شهر سبتمبر الجارى وذك ضمن فعاليات الجولة الخامسة من البطولة المحلية.

النصر والإتحاد

وتنطلق مباراة النصر والإتحاد في تمام الساعة الثامنة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة العاشرة مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويسعى كل فريق في تلك المباراة من تحقيق الفوز والحصول على نقاط المواجهة وذلك لتحسين وضعية كل فريق في سلم ترتيب دوري روشن السعودي.

معلق مباراة النصر والإتحاد

ومن المُنتظر أن تذُاع فعاليات مباراة النصر والإتحاد عبر قناة SSC HD1 الناقل الوحيد لمباريات دوري روشن السعودي على أن يتولى التعليق المعلق الرياضي فهد العتيبي.