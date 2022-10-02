انطلاق بطولة دوري أمانة جدة لكرة السلة لذوي الإعاقة في نسختها الثانية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جدة

انطلقت يوم الجمعة الماضية الموافق 30 /9/ 2022م بطولة دوري أمانة محافظة جدة لكرة السلة لذوي الإعاقة 1444هـ/ 2022م في نسختها الثانية وذلك على ملاعب حي الشاطيء بمركز حي الشاطيء التابع لجمعية مراكز الأحياء.

وتأتي البطولة في إطار المبادرات التي تنفذها الأمانة ممثلة في الإدارة العامة للعلاقات المجتمعية بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص لمشاركة ذوي الإعاقة في الأنشطة الرياضية المتنوعة، والتي ستقام على مدى اسبوعين خلال يومي الجمعة والسبت من كل اسبوع ابتداءً من 30/ 9 وحتى 8/ 10/ 2022م، وستضم ثلاث مجموعات وفرق متعددة تمثل كل من جمعية متلازمة النجاح ومركز العون ووقف داركم.

يذكر أن أمانة جدة وقعت عددا من الاتفاقيات والشراكات مع الجمعيات والمراكز المتخصصة وذلك ضمن أهدافها لجعل المدينة ملائمة للأشخاص ذوي الاعاقة من حيث تنفيذ معايير الوصول الشامل، بجانب إقامة المبادرات والبرامج والفعاليات التي تسهم في تحسين البيئة المحيطة بهم، وتنمي مهاراتهم ومواهبهم وتشجعهم على المشاركات المجتمعية التي تقدمها الأمانة والجهات ذات العلاقة.