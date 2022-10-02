جراحة عاجلة لزراعة جهاز تنظيم ضربات قلب ينقذ حياة مريضة بتبوك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_تبوك
نجح أطباء القلب في مستشفى الملك فهد التخصصي في تبوك بجراحة عاجلة لزراعة أصغر جهاز تنظيم ضربات قلب لاسلكي في العالم تم إجرائه لمريضة كانت تعاني من بطئ شديد في نبضات القلب حضرت لطوارئ المستشفى في حالة صحية حرجة ، حيث استغرق تركيب الجهاز للمريضة 45 دقيقة وقد تكللت العملية بالنجاح ولله الحمد.
وقالت صحة تبوك أن هذا الجهاز يعد جهاز منظم ضربات القلب اللاسلكي “ميكرا” أصغر بنسبة 93% من اجهزة تنظيم ضربات القلب التقليدية، ويزرع جهاز «ميكرا» الحديث في القلب، من خلال قسطرة للشرايين، على خلاف أجهزة تنظيم ضربات القلب الأخرى التي تزرع من خلال الجراحة، مع توصيلها للقلب بأسلاك. ويعمل منظم ضربات القلب اللاسلكي دون استخدام أسلاك، مما يحول دون حدوث مضاعفات خطيرة تنشأ بمجرد تلف التوصيلات أو حدوث عدوى.
يذكر أن عدد المرضى المنومين في مستشفى الملك فهد التخصصي لعام 2022م، قد بلغ 4505 مريضًا، وعدد حالات الخروج 4280 حالة، فيما بلغ عدد العمليات الجراحيه وجراحة اليوم الواحد 2596 عملية، وعدد مراجعي القساطر القلبيه قد بلغ 589 مراجع، إضافةً إلى 58608 مراجعي الاشعه، و 660743 فحصًا مخبريًا، واجمالي عدد المتبرعين قد بلغ 1620 متبرع، فيما بلغ عدد مراجعي الطواري 39066 مراجع، و 57343 مراجعًا في العيادات الخارجيه، كما يذكر أن مجموع عدد الوصفات الطبية 66457 وصفة.
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