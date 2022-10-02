وكيل مدارس نجران: طالبنا بجسر لحماية الطلاب من الحوادث ولكن!

محمد بن مسعود - الدمام - كشف وكيل إحدى مدارس نجران، عن المشاكل التي تواجه الطلاب ، مؤكدًا أنهم قد طالبوا بعمل جسر للمشاة من أجل مرور الطلاب لتفادي الحوادث، وإنهاء أزمة طلاب المدارس ولكن لم يتم تنفيذ ذلك الأمر.

وتحدث وكيل مدارس نجران، عن الأزمات التي يواجهها الطلاب عند الذهاب للمدارس في تصريحات متلفزة عبر قناة الإخبارية: “طلابنا اغلبهم من المنطقة هنا، وهم يبعدون بنسبة 65 % من هنا، لذلك يسيرون حتى الفتحة أي ما يقارب الـ20 كيلو، حتى يستديروا للمدرسة “.

استجابة إدارة التعليم

وأضاف: “ارسلنا لإدارة التعليم، وقد تعاونوا معنا بشكل كبير، وارسلوا لجنة السلامة لفحص المكان، وطالبنا بجسر ولكن لم يحدث أي شيء، فقط وضعوا حواجز خرسانية، وما استفدنا اي شيء، والطلاب ينتظرون للمرور كما كان يحدث في السابق”.

وأكمل: “في الحقيقة لم يحدث أي حوادث ولكن لا نعرف ما الذي سيحدث مستقبلا، لذلك اتمنى أن يضعوا جسر مشاة للطلاب، وتدويرة للسيارت تنفعنا وتنفع أصحاب المحلات التجارية في المنطقة”.