محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات كشفت وزارة التجارة، اليوم الأحد، عن خطوات نقل ملكية السجل التجاري للشخص المتوفى. وأوضحت في إنفوجراف نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن الخطوات تشمل: ـ الدخول لخدمة الفرع الرقمي. ـ اختيار نوع خدمة نقل ملكية لشخص متوفي. ـ إرفاق صك حصر الورثة. أخبار قد تهمك ـ إرفاق شهادة الوفاة. ـ إرفاق عقد المبايعة والتنازل مصادق عليه من الغرفة التجارية. ـ إرفاق الوكالات إن وجدت. ـ تقديم الطلب. Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شخص متوفى.. كيف يتم نقل ملكية سجله التجاري؟.. التجارة توضح الخطوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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