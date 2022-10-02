تحت رعاية معالي قائد القوات المشتركة.. الإسناد الطبي المشترك ينظم “يوم المسعف الميداني”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
رعى معالي قائد القوات المشتركة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الازيمع، في مقر قيادة القوات المشتركة بالرياض، اليوم، الحفل الذي نظمه مركز الإسناد الطبي المشترك، وإدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي بالقوات المشتركة، بمناسبة “يوم المسعف الميداني”، الذي يأتي خلال الفترة من 6 – 7 / 3 /1444هـ، بمشاركة هيئة الهلال الأحمر السعودي، والإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع، والشؤون الصحية بمنطقة الرياض، وقيادة الطب العسكري الميداني بوزارة الحرس الوطني، وكلية الأمير سلطان الصحية العسكرية، ومعهد الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز لطب الأسنان، وإدارة الإخلاء الطبي الجوي بالقوات المسلحة.
وتستهدف الفعالية منسوبي رئاسة هيئة الأركان العامة، وقيادة القوات المشتركة، حيث أقيم معرض متخصص مصاحب للفعالية بغرض التعريف بدور المسعف الميداني في الخطوط الأمامية أثناء وقوع الإصابات الخفيفة والمتوسطة والخطيرة في الميدان ودوره المهم في الحفاظ على حياة المصاب حتى إخلاءه.
كما تضمنت الفعالية عرض عدد من الأجهزة والمعدات الطبية المتطورة ودورات متقدمة للمسعف الميداني خلال فعاليات المعرض.
حضر الحفل، نائب قائد القوات المشتركة اللواء طيار ركن عبدالله الغامدي، ومدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور حسن الشهراني، ورئيس هيئة الهلال الأحمر الدكتور جلال العويسي، وعدد من منسوبي قيادة القوات المشتركة، ومنسوبي الجهات المشاركة في الفعالية.
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