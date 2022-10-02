شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الهلال الرسمي لمواجهة التعاون في دوري روشن السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن المدرب الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي التشكيل الرسمي لمواجهة التعاون ضمن الجولة الخامسة من منافسات بطولة دوري روشن السعودي.

وتنطلق فعاليات المواجهة عند الساعة الخامسة والثلث بتوقيت القاهرة، والسادسة والثلث بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة والثلث بتوقيت أبوظبي.

تشكيل الهلال الرسمي

في حراسة المرمى.. عبدالله المعيوف

في خط الدفاع.. سعود عبدالحميد، محمد جحفلي، علي البليهي، حمد اليامي

في خط الوسط.. عبدالله عطيف، أندريه كاريلو، ماتيوس بيريرا، ميشايل ديلجادو، موسى ماريجا

وفي الهجوم.. أوديون إيجالو

ويحتل فريق الهلال السعودي المركز الثاني برصيد 12 نقطة بالتساوي مع نادي الشباب صاحب المركز الأول ويسعى لتحقيق الفوز والانتصار في مباراة اليوم بقيادة المدرب رامون دياز.