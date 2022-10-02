نونو سانتو يفاجىء النصر بوجه جديد لأول مرة في الموسم

محمد بن مسعود - الدمام - ساعات قليلة قبل انطلاق كلاسيكو النصر والاتحاد مساء اليوم «الأحد» في قمة الجولة الخامسة من منافسات دوري روشن للمحترفين.

ويحل الفريق الأول بنادي الاتحاد ضيفا ثقيلا على نادي النصر بملعب «مرسول بارك» بالرياض في تمام التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ويعاني الاتحاد من عدة غيابات في مختلف المراكز بالملعب، ويعد رومارينيو أبرز الغيابات المؤثرة من الفريقين.

وضم البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لنادي الاتحاد الوافد الجديد «محمد الصغيري»؛ المنتقل حديثًا لصفوف العميد، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في انتظار المشاركة لأول مرة في مسيرة اللاعب مع الاتحاد هذا الموسم.

وتغيب الصغيري عن الاتحاد منذ بداية الموسم بسبب مشاركة إصابة التي لحقت باللاعب على مستوى الركبة، لتتأجل مشاركته خلال الجولات السابقة ويتعافى ويصبح جاهز لمباراة النصر في الكلاسيكو.

وكان مجلس إدارة نادي الاتحاد أنهى التعاقد مع محمد الصيعري، في صفقة انتقال حر لمدة موسمين،في صفقة انتقال حر.