السعوديه محافظ الكامل يباشر عمله.. ويستقبل المهنئين

محمد بن مسعود - الدمام - باشر محافظ محافظة الكامل حبيب بن دغيل العازمي، صباح اليوم (الأحد)، مهمات عمله، بعد صدور قرار تعيينه محافظاً للكامل.
واستقبل العازمي مديري الإدارات الحكومية والمشايخ والأعيان الذين قدموا للسلام عليه وتهنئته بهذه المناسبة.
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