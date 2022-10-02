نائب أمير حائل يُدشّن حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – البحرين تستضيف اجتماعات اللجنة الفنية الخليجية للمواصفات الميكانيكية واللجنة الفنية الفرعية الخليجية لمواصفات المركبات والإطارات

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