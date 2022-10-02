“الغذاء والدواء” تنظّم ندوة لتوعية الرياضيين بخطر المنشطات في مجال الرياضة

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نظّمت الهيئة العامة للغذاء والدواء ندوة مشتركة بعنوان “رياضة آمنة ومدرب مسؤول” بمشاركة وزارة الرياضة واللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، التي افتتحها نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الدواء الدكتور عادل الهرف في مقر الهيئة الرئيس بالرياض.

من جانبه شدد مدرب المنتخب السعودي للتايكواندو الكابتن فهد الدويسان على دور المدرب في توجيه اللاعب وتصحيح أخطائه وتوعيته ونشر العادات السليمة والثقافة الصحيحة للمتدربين سواء كانت سلوكية أو تربوية.

وأشار مدير إدارة المستحضرات الخاضعة للرقابة في هيئة الغذاء والدواء الصيدلي سليمان البريكان إلى خطورة إساءة استخدام المستحضرات الصيدلانية، سواء كانت أدوية مستحضرات مخدرة أو خاضعة للرقابة أو بوصفة طبية أو مستحضرات لا وصفية، إذ تسبب إدمان نفسي وجسدي، واضطراب في التوازن الهرموني، وسبب في انتقال الأمراض إضافة إلى المساءلة القانونية والتجريم والعقوبات.

وأوضح أخصائي التقييم العلمي والتغذية العلاجية بهيئة الغذاء والدواء أنس الوردي أن تغذية الرياضيين أصبحت علماً من العلوم المهمة للاعب والمدرب وأخصائي التغذية وغيرهم من المهتمين، فالرياضي يحتاج إلى كميات كافية من الطاقة والسوائل الإضافية لتعويض فقدان السوائل الناتج عن عملية التعرق، ولزيادة النشاط والأداء البدني.

واختتم رئيس لجنة المراقبين باللجنة الوطنية لمراقبة المنشطات محمد البهلال التعريف بالمنشطات أنها كل مادة أو دواء يدخل الجسم وبكميات غير اعتيادية لغرض زيادة الكفاءة البدنية للحصول على إنجاز رياضي أعلى وبطرق غير مشروعة ويسبب أضرارًا صحية عند الاستمرار على تعاطيها، وأن هدف اللجنة الحفاظ على الرياضة في السعودية ميداناً للتألق والوصول للعالمية وهي خالية من آفة استخدام المواد المنشط.

وتأتي الندوة ضمن اتفاقية لتفعيل الجانب التوعوي بخطورة إساءة استخدام المستحضرات الصيدلانية في مجال الرياضة، ومسؤولية المدرب ودورة التوعوي، واللائحة الدولية لمكافحة المنشطات وقائمة المحظورات وتصنيفها.

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Source almnatiq

