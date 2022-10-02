رامون دياز يعلن تشكيل الهلال أمام التعاون

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أعلن المدير الفني لنادي الهلال، المدرب الأرجنتيني رامون دياز، تشكيل الفريق الذي سيواجه التعاون، ضمن الجولة الخامسة لدوري روشن. وجاء تشكيل الهلال لمواجهة التعاون كالتالي: “عبد الله المعيوف، علي البليهي، محمد جحفلي، سعود عبد الحميد، حمد اليامي، عبد الله عطيف، أندريه كاريلو، ماتيوس بيريرا، ميشيل ديلجادو، موسى ماريغا، أوديون إيغالو”.

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