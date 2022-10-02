مورينو يُعلن تشكيل الشباب لمواجهة الفيحاء

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أعلن المدير الفني لفريق الشباب مورينو تشكيل فريقه لمواجهة الفيحاء، في الجولة الخامسة بدوري روشن السعودي للمحترفين.

وجاء تشكيل الشباب على النحو التالي:

” كيم سيونج جيو، فوا الصقور، حسان تمبكتي، اياغو سانتوس، متعب الحربي، ايفر بانيغا، كريتشوفياك، جوانكا، هتان باهبري، كارلوس جونيور، سانتي مينا”.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

” فواز القرني، حسين الصبياني، فهد المولد، سعيد الربيعي، محمد العبسي، حسين القحطاني، نادي الشراري، تركي العمار، أحمد عبده”.



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Source akhbaar24

