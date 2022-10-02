أول فتاة سعودية تعمل مع الشرطة الأمريكية تكشف تفاصيل مثيرة حول عملها

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قالت المحققة آلاء عبدالعزيز الحمد «أول فتاة سعودية تعمل في الشرطة الأمريكية»؛ إن إصداري كتاب جريمة من نوع آخر، ويتناول العديد من الجرائم التي ترتكب بدون أداة.



وأضافت الآء عبدالعزيز خلال لقائها بقناة «الإخبارية»؛ أن البعض يتذكر القتل أو الانتحار عند ذكر كلمة جريمة، ولكن هناك أنواع آخر من الجرائم مثل القتل الداخلي.

وتابعت: أن خلال فترة العمل مع الشرطة الأمريكية لمدة عامين في قسم الحوادث والتحقيقات بمسرح الجريمة.

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Source almnatiq

