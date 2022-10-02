الهلال الأحمر السعودي يعزز جودة الخدمات الإسعافية بالمنطقة الشرقية تزامنًا مع إقامة كأس العالم بدولة قطر

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المناطق_الدمام

بدأت هيئة الهلال الأحمر السعودي استعداداتها التحضيرية لتعزيز جودة الخدمات الإسعافية والاستجابة الطارئة في المنطقة الشرقية؛ وذلك تزامنًا مع إقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022م بدولة قطر الشقيقة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي عبدالعزيز الصوينع، أن الاستعدادات التي بدأتها الهيئة في المنطقة الشرقية تأتي ضمن جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء –حفظهما الله– لتعزيز السلامة والصحة للمواطنين والمقيمين وزوَّار المملكة خلال كافة الفعاليات والأحداث المحلية والدولية.

وأضاف الصوينع أن الهيئة بدأت استعداداتها في المنطقة الشرقية، عبر إقامة عدد من الفرضيات للتأكد من جاهزية الخدمات الطبية الطارئة لتقديمها لزوار المملكة خلال إقامة كأس العالم بدولة قطر؛ وذلك على الطرق الدولية والرئيسية المؤدية من دولة قطر وإليها.

وأوضح أنه في إطار هذه الاستعدادات، هبطت يوم أمس 2022م، أولى طائرات الإسعاف الجوي بهيئة الهلال الأحمر السعودي في مطار الأحساء الدولي؛ للمشاركة في الفرضيات وإجراء التجارب التحضيرية اللازمة قبل بداية المونديال ولمدة ثمانين يومًا.

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Source almnatiq

