مدرب الوحدة: فقدنا السيطرة على الأمور داخل الملعب أمام الاتفاق

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علق المدير الفني لفريق الوحدة برونو أكرابوفيتش على تعادل فريقه أمام الاتفاق 1-1 مساء أمس السبت، ضمن الجولة الخامسة لدوري روشن السعودي للمحترفين.

وقال برونو في تصريحات بعد المباراة، أن فريقه بدأ اللقاء بطريقة ممتازة واتيحت لهم العديد من الفرص للتسجيل.

وتابع:” الخصم وجد حلولا للخروج من الضغط الذي قمنا به، وفقدنا السيطرة على الأمور داخل الملعب”.

وأوضح، أن الطريقة التي لعب بها الفريق هي المثلى لمواجهة الاتفاق، لافتا أن الشيء المميز امتلاك لاعبين أذكياء يستطيعون تغيير الطريقة من مباراة لأخرى.



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Source akhbaar24

