القيادة تهنئ رئيس غينيا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال في بلاده

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ببرقيتي تهنئة للرئيس الغيني مامادي دومبويا، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده. وأعرب خادم الحرمين عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة للرئيس الغيني، وبالتقدم والازدهار لحكومته وشعبه. كما أعرب ولي العهد عن تمنياته بموفور الصحة والسعادة للرئيس الغيني، ولحكومته وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

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