من هي السعودية بدور المطيري الحاصلة على جائزة الأم المثالية في اسكتلندا؟

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حصلت الدكتور بدور المطيري على جائزة “الأم المثالية” من الحكومة الأسكتلندية، وذلك بعد وقع الاختيار عليها كأول سيدة عربية تحصل على هذه الجائزة، وذلك عقب حفل تم إقامته من أجل توزيع الجوائزفي ظل جهودها المترامية في تربية الأبناء وخدمة المجتمع والحكومة.

تفاصيل حصول المطيري على جائزة الأم المثالية

قالت د. بدور المطيري، في تصريحات لها مع موقع “العربية نت” إن هذه الجائزة ليست مقصورة على الأم فقط وإنما تقديرا لجهود الوالدين، فهناك جائزة الأم المثالية في عدة مسارات، والأب المثالي، والفرق التطوعية التي ساهم فيها الوالدان، خصوصا خلال فترة كورونا، وشكرت الجهات الحكومية الخاصة التي دعمت الوالدين والأسر، مشيرة إلى أن هذه الجائزة تعد النسخة الخامسة.

وتابعت: أن القصة بدأت من التحاقها بدورة تدريبية في اسكتلندا عن أساليب التربية ودعم الوالدين ومناقشة المشكلات وحلها، وكانت فرصة لها للالتحاق بهذه الدورة لعدم توفر دورات مماثلة لدعم الوالدين بأساليب التربية وتطورها، حيث إنها تتغير من وقت لآخر. وكانت الدورة لـ3 أشهر، حيث كان هناك اختبار وتقييم في نهاية الدورة.

نوهت أنها تم الرفع بأسماء المتدربين المميزين في هذه الدورة والترشيح للجائزة التي مرت بمراحل كثيرة، أولها الترشيح والفحص والتقييم والتصوير مع الجمهور. وتم إبلاغها أنها من القوائم القليلة التي وصلت للتصفيات النهائية، وفي الحفل فوجئت بالفوز بهذه المسابقة على مستوى اسكتلندا.

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Source almnatiq

