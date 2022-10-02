شكرا لقرائتكم خبر عن تفوق نصراوي.. العالمي يُسجل نجاح ضد الاتحاد قبل كلاسيكو دوري روشن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد عشاق كرة القدم العربية بشكل عام والكرة السعودية بشكل خاص، مواجهة من العيار الثقيل عندما يواجه نادي النصر نظيره اتحاد جدة، في كلاسيكو دوري روشن السعودي.

موعد مباراة النصر ضد اتحاد جدة

ويستضيف العالمي نظيره الاتحاد، مساء اليوم على ملعب مرسول بارك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن للمحترفين.

ويدخل فريق النصر المباراة وهو يحتل المركز الرابع برصيد 9 نقاط، بفارق نقطة واحدة خلف الاتحاد صاحب المركز الثالث بجدول الترتيب.

تاريخ مواجهات النصر ضد اتحاد جدة

وتواجه الفريقين في 28 مباراة في الدوري السعودي للمحترفين، حيث نجح النصر بتحقيق الفوز في 11 مباراة، بينما تغلب الاتحاد على نظيره النصر في 9 مباريات، وانتهى اللقاء بالتعادل في 8 مواجهات.

ويعتبر أكبر فوز في مواجهات النصر والاتحاد من نصيب النصر الذي فاز من قبل بنتيجة 5-0 في الدور الثاني لموسم (2015-2016)، وأيضًا فوز الاتحاد على النصر بنتيجة (5-2) بالدور الثاني في موسم (2010-2011).

شهدت مباريات فريقي النصر والاتحاد تسجيل 83 هدفًا، قبل كلاسيكو الجولة الخامسة، حيث سجل لاعبو العالمي 45 هدفًا، بينما سجل لاعبو العميد 38 هدفًا.

ويعد المحترف المغربي عبدالرزاق حمدالله هو هداف النصر في مباريات الاتحاد حيث سجل 6 أهداف، بينما يعتبر النجم محمد نور هو هداف الاتحاد في كلاسيكو النصر بـ5 أهداف