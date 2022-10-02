شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة موجعة في صفوف الهلال قبل صدام التعاون بدوري روشن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق، ضربة موجعة قبل ساعات من مواجهة التعاون، في دوري روشن السعودي.

ويلتقي الزعيم نظيره الفريق السكري، مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الخامسة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

لويس فييتو يغيب عن الهلال ضد التعاون

وأكد نادي الهلال، عن غياب لوسيانو فييتو لاعب الفريق عن المباراة، بسبب تعرضه للإصابة في عضلة الفخذ الأمامية خلال الأيام الماضية.

وكان فييتو غاب عن المشاركة في مران الفريق أمس، بسبب تعرضه لإصابة في عضلة الفخذ الأمامية، وهو ما يعيق تواجده في المباراة.

كويلار يخوض مران بدني في الهلال

من ناحية أخرى، أعلن الهلال أن اللاعب جوستافو كويلار أجرى مرانًا بدنيًا ولياقيًا في صالة الإعداد البدني وذلك ضمن برنامجه التأهيلي المعد له.

واختتم فريق الهلال تحضيراته مساء أمس استعدادًا لمواجهة نادي التعاون مساء اليوم ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وشهدت التدريبات، تركيز من دياز، على الجوانب التكتيكية والفنية، وطبق عددًا من الجمل التكتيكية على جزء من مساحة الملعب وسط مشاركة علي آل بليهي لاعب الفريق الذي أصبح جاهز للمباريات.