محمد بن مسعود - الدمام - تزايد البحث خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن رابط بث مباشر مباراة الفتح وأبها في دوري روشن السعودي، وذلك عقب استئناف الدوري بعد توقف الدولي خلال الأسبوعين الماضيين، بالإضافة إلى التنافسية الكبيرة التي تشهدها مسابقة دوري روشن في النسخة الحالية من المسابقة.

بث مباشر مباراة الفتح وأبها في دوري روشن السعودي

ويقدم موقع “المناطق” بث مباشر مباراة الفتح وأبها في دوري روشن السعودي، في ظل الخدمة المجانية الخاصة بالبث المباشر من قبل الموقع لكافة متابعيه، وسيتم توفير رابط المشاهدة بالتزامن مع صافرة البداية.

ترتيب الفريقين بدوري روشن السعودي

ويحتضن معلب “مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية” مباراة الفتح وأبها في الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشن للمحترفين.

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ويتواجد الفتح في المركز الثالث عشر برصيد 3 نقطة من أربع مباريات في مسابقة دوري روشن، بينما يحتل أبها المركز العاشر برصيد أربع نقطة من أربع مباريات، ويسعى كلا الفريقين لتحقيق نتيجة الفوز واقتناص الثلاث نقاط، لتعزيز مركزه في جدول الترتيب العام لبطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الفتح وأبها والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الفتح وأبها مساء اليوم الأخد الثاني من أكتوبر في تمام الساعة السادسة والثلث بتوقيت مكة المكرمة.

ويمكن مشاهدة مباراة الفتح وأبها عبر مجموعة قنوات “SSC” الناقل الحصري للمسابقة، ويمكن مشاهدة مباريات البطولة مجانًا بتقنية SD، وباشتراكٍ ماليّ للمشاهدة بتقنية HD.

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