اخبار الخليج – محافظة العاصمة ترعى افتتاح النفيسة للذهب والمجوهرات

محمد بن مسعود - الدمام - تحت رعاية محافظة العاصمة، افتتح الدكتور جميل حسن الرويعي مدير إدارة الخدمات الهندسية والاستثمار بالمحافظة محل النفيسة للذهب والمجوهرات بشارع الشيخ عبدالله في سوق المنامة، والورشة المرافقة للمحل ومركز تدريب صياغة الذهب واللؤلؤ.

وأكد الدكتور جميل حسن الرويعي، حرص محافظة العاصمة دعم كافة أشكال التطوير والتحديث المرتبط بالنشاط التجاري في المحافظة، والذي يسهم في تعزيز الحركة الاقتصادية والدفع بعجلة التنمية بما يتسق مع توجهات وتطلعات الحكومة الرشيدة، مشيداً بجهود القائمين على محل النفيسة للذهب والمجوهرات، ومتمنياً لهم التوفيق والنجاح.

من جانبهم، أعرب القائمون على محل النفيسة للذهب والمجوهرات عن خالص شكرهم لمحافظة العاصمة على رعايتهم الكريمة لهذا الافتتاح، مشيرين إلى أن ذلك يعكس اهتمام وحرص المحافظة على دعم المشاريع التجارية الوطنية التي تسهم دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني.