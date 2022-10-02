اخبار الخليج – محافظة العاصمة ترعى افتتاح النفيسة للذهب والمجوهرات

محمد بن مسعود - الدمام - تحت رعاية محافظة العاصمة، افتتح الدكتور جميل حسن الرويعي مدير إدارة الخدمات الهندسية والاستثمار بالمحافظة محل النفيسة للذهب والمجوهرات بشارع الشيخ عبدالله في سوق المنامة، والورشة المرافقة للمحل ومركز تدريب صياغة الذهب واللؤلؤ.
من جانبهم، أعرب القائمون على محل النفيسة للذهب والمجوهرات عن خالص شكرهم لمحافظة العاصمة على رعايتهم الكريمة لهذا الافتتاح، مشيرين إلى أن ذلك يعكس اهتمام وحرص المحافظة على دعم المشاريع التجارية الوطنية التي تسهم دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني.
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