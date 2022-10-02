بنك HSBC البحرين يفوز بجوائز مجلة The Asset Triple A للاستثمار المستدام

محمد بن مسعود - الدمام - حصل بنك HSBC البحرين على جائزة أفضل أمين حفظ فرعي وأفضل مدير صندوق للصناديق الاستثمارية للأفراد وذلك للعام الثاني على التوالي في حفل توزيع جوائز مجلة The Asset Triple A للاستثمار المستدام لعام 2022». كما فاز البنك بما مجموعه 35 جائزة في مختلف الأسواق والمناطق.

وبالتعليق على ذلك، قال كريس راسل، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC البحرين: “تأتي جوائز مجلة The Asset Triple A للتميز في مجال الاستثمار المستدام كاعتراف وتقدير للمكانة الرائدة التي تتمتع بها خدمات HSBC للأوراق المالية في السوق. ويلعب فريق خبرائنا دوراً مهماً في مساعدة المستثمرين على إدارة محافظهم الاستثمارية بالإضافة إلى جلب المنتجات والأدوات المتطورة إلى السوق المحلية.»

وتجمع جوائز مجلة The Asset Triple A للتميز في مجال الاستثمار المستدام بين المستثمرين من المؤسسات وصناديق الاستثمار القابلة للتداول ومزودي خدمات إدارة الأصول بين مالكي الأصول ومدراءها ومزودي خدماتها. ولقد تم تحديث الجوائز لتعكس التحول الأخير الذي شهد هذا القطاع، بما في ذلك فتح سوق الصين أمام المستثمرين والنمو المستمر في مدخرات المؤسسات1.

وقالت مالتي جافيري، رئيس خدمات الأوراق المالية لدى بنك HSBC البحرين: “تتضح الأهمية المتزايدة لبرامج تطبيق معايير الحوكمة البيئة والاجتماعية والمؤسسية بين المستثمرين الذين يكرسون جهودهم لإحداث التحول في هذا القطاع من الأعمال. ونحن ملتزمون بمساعدة عملائنا على تسريع انتقالهم نحو مستقبل أكثر استدامة وممتنون لجميع عملائنا على دعمهم المستمر وثقتهم ببنك HSBC، مما يساعدنا في الحفاظ على تطبيق هذه المعايير العالية.»

ومن الجدير بالذكر أن HSBC كان من أوائل البنوك التي قامت بتأسيس خدمات الحفظ الأمين في البحرين ويعمل بشكل وثيق مع أصحاب المصالح في السوق لتقديم أفضل الخدمات للعملاء. ولقد قامت بورصة البحرين، بالتعاون مع HSBC، بإطلاق تقرير عن الريادة الفكرية في ماجل التمويل المستدام بعنوان «تطوير منظور معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وأسواق رأس المال» كجزء من التزامها بمبادرة منظمة الأمم المتحدة للأسواق المالية المستدامة في عام 2021.