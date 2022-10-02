شركة عقارات كارلتون تفتتح فرعها الرابع في مملكة البحرين 

محمد بن مسعود - الدمام - افتتحت شركة عقارات كارلتون فرعها الرابع في مملكة البحرين، وذلك في منطقة السقية في العاصمة. وبهذه المناسبة، أقامت شركة عقارات كارلتون بحضور مؤسس الشركة السيد عدنان حسن محمود وعدد من موظفين الشركة.

وبمناسبة الافتتاح، أكد مؤسس الشركة ومديرها الإداري عدنان حسن محمود بأن هذا الافتتاح يأتي بالاتساق مع رغبة الشركة في توسيع أعمالها داخل وخارج مملكة البحرين. مضيفاً بأن شركة عقارات كارلتون بعد 26 عاماً من العمل الدؤوب المتواصل، فإن توسعها في السوق المحلي وتوظيفها مزيداً من المواطنين العاملين في مجال العقارات يأتي من حرصها على دعم السوق العقاري واستقراره في البحرين.

وكانت شركة عقارات كارلتون قد أعلنت في وقتٍ سابق عن تطوير هويتها التجارية، والتي ارتكزت على شرح تطلعات المستقبل من خلال ثلاثة مبادئ هي: قوة التواصل، والمرونة، وسعادة العملاء. ومن منطلق قوة التواصل فإن الشركة تحرص على التوسع وفتح فروع جديدة لها. كما حقق أعضاء فريق العمل في شركة عقارات كارلتون العديد من المنجزات على المستوى الدولي من بينها الحصول على أعلى اعتمادية في التثمين العقاري من الفئة A.

يذكر أن شركة عقارات كارلتون هي شركة وساطة عقارية بحرينية، تأسست في العام 1996م، وتعد وسيطًا معتمدًا برخصة من RERA وتقدم الشركة مجموعة واسعة من الخدمات للعملاء من الأفراد والشركات في جميع أنحاء مملكة البحرين، من بينها: الشراء والبيع والتأجير وتسويق المشاريع وتثمين العقارات والاستشارات العقارية.