شكرا لقرائتكم خبر عن سكالوني يكشف طريقة التعامل مع ميسي في الأرجنتين قبل مونديال قطر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف الأرجنتيني ليونيل سكالوني المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، عن طريقة تعامله مع ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، في معسكرات التانجو، قبل نهائيات كأس العالم المقبلة.

سكالوني يؤكد تعامله مع ميسي بشكل خاص

وأكد مدرب منتخب الأرجنتين، أن مواطنه ليونيل ميسي دائمًا ما يتعامل بشكل جيد، كما يستحق، خاصةً أنه لاعب من طراز رفيع.

وأضاف سكالوني خلال تصريحات لمحطة "موفيستار": "إننا نحبه كثيرًا، وميسي يجب أن يكون سعيدًا على أرض الملعب وعسى أن يستمر لسنوات عديدة أخرى".

سكالوني يعلق على تجديد عقده مع الأرجنتيني

وعن تجديد عقده في قيادة منتخب التانجو حتى عام 2026، قال: "الحقيقة أشعر بارتياح، إنني على ما يرام، أقود المنتخب الوطني، وهذا حلم، وفوق كل شيء لقد دعموني في لحظات غير طيبة، وهذا هو ما يهم".

ويستعد منتخب الأرجنتين لخوض نهائيات كأس العالم 2022، المقرر انطلاقها يوم 21 نوفمبر المقبل، في العاصمة القطرية الدوحة.

ويتواجد المنتخب الأرجنتيني ضمن منافسات المجموعة الثالثة، التي تضم بجواره منتخبات كل من السعودية والمكسيك وبولندا".

ويسعى المنتخب الأرجنتيني للمنافسة على لقب المونديال، خاصةً أنه أقوى المرشحين في الوقت الحالي، لنيل اللقب بعد سنوات ابتعد فيها عن رفع الكأس.