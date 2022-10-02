أمير جازان : جهود جامعة جازان داعم لإنتاج البن في المنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_فضة عطيف

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، أهمية دور جامعة جازان في دعم إنتاج البن وتميز مبادراتها ومشاريعها البحثية لتطوير زراعة البن، مشيراً إلى نوعية جهود باحثيها في دعم وتعزيز المشاريع الزراعية المستدامة عبر الأبحاث والدراسات العلمية.

جاء ذلك خلال وقوف سموه على جناح الجامعة في المنتدى الدولي لاستدامة القهوة السعودية الذي افتتحه سمو أمير المنطقة.

وأوضح وكيل جامعة جازان للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور محمد أبو راسين ، أن جناح الجامعة يعرض أبرز الأبحاث التي أنجزها مركز البحوث والدراسات البيئية، والتي أسهمت في دعم مزارعي البن وتطوير قدراتهم، وتنفيذ العديد من الورش والدورات.

وتتضمن مشاركة الجامعة سواء من خلال جناحها أو المحاضرات والورش التعليمية ابراز الجهود في مجال أبحاث وتطوير زراعة البن خلال أيام المنتدى.