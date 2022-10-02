محمد بن مسعود - الدمام - بث مباشر مباراة الشباب والفيحاء بدوري روشن السعودي، مشاهدة مباراة الشباب والفيحاء بدوري روشن السعودي للمحترفين،رابط بث مباشر الشباب والفيحاء، بالإضافة إلى موعد إقامة المباراة والتشكيل المتوقع للمباراة.

بث مباشر مباراة الشباب والفيحاء بدوري روشن السعودي

يقدم موقع “المناطق” لكافة متابعيه من الوطن العربي بث مباشر مباراة الشباب والفيحاء بدوري روشن السعودي، وذلك في ظل الشعبية والجماهيرية الكبيرة لدوري روشن الموسم الحالي في المنطقة العربية بسبب التنافسية العالية بين جميع الأندية المشاركة في المسابقة، وسيتم توفير بث مباشر للمباراة فور انطلاق صافرة البداية.

ويحل الفريق الأول بنادي الشباب ضيفًا ثقيلًا على نادي الفيحاء على معلب “مدينة المجمعة الرياضية”، ضيفًا ثقيلًا على نادي الفيحائ في إطار مباريات الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشن للمحترفين في الموسم الحالي 2022-2023.

ترتيب الفيحاء بجدول دوري روشن

الفيحاء، يطمح الفريق للعودة إلى النتائج الإيجابية وتحقيق الفوز على الشباب في مهمة صعبة للغاية، حيث لعب الفريق أربع مباريات، تعادل في مباراتين وخسر مثلهما، وبتواجد في المركز الثاني عشر برصيد نقطتين فقط.

ترتيب الشباب بجدول دوري روشن

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أما الشباب يبحث عن مواصلة نتائجخ الإيجابية وتحقيق الفوز الخامس على التوالي والابتعاد في الصدارة، حيث حقق الفريق الفوز في أربع جولات كاملة، ويحتل الشباب في المركز الأول برصيد 12 نقطة وبفارق الأهداف عن الهلال صاحب نفس العدد من الأهداف.

موعد مباراة الشباب والفيحاء والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الشباب والفيحاء مساء اليوم الأخد الثاني من أكتوبر في تمام الساعة السادسة والثلث بتوقيت مكة المكرمة.

ويمكن مشاهدة مباراة الشباب والفيحاء عبر مجموعة قنوات “SSC” الناقل الحصري للمسابقة، ويمكن مشاهدة مباريات البطولة مجانًا بتقنية SD، وباشتراكٍ ماليّ للمشاهدة بتقنية HD.

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