أمير الشرقية يستقبل قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم، قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة اللواء ركن بندر الحربي.
ونوه سموه خلال الاستقبال، بالجهود التي تبذلها قوة أمن المنشآت بالمنطقة لحماية المنشآت الحيوية والصناعية.
من جانبه، رفع الحربي شكره لسمو نائب أمير الشرقية على ما تلقاه قوة أمن المنشآت بالمنطقة من دعم ومتابعة.
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