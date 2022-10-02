أمانة الشرقية تنفذ 1000 جولة رقابية وترفع أكثر من 53 ألف طن من كمية النفايات خلال أسبوع

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الدمام

نفذت أمانة المنطقة الشرقية، خلال الأسبوع الماضي، (1000) جولة رقابية، نتج عنها (395) مخالفة صحية، على المنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، والتي تأتي للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة ” ممتثل ” بكافة مدن ومحافظات المنطقة.

وقالت إن الجولات الرقابية التي نفذتها كافة البلديات نتج عنها اتلاف 283,5 كجم، ورفع (53.108) طن من كمية النفايات التي تم استقبالها وردمها بالمدفن المخصص لذلك، و(7,989) م3، من كمية مخلفات البناء التي تم إزالتها.

ودعت الأمانة الى ضرورة تكاتف الجميع مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها عبر التواصل مع مركز البلاغات 940ليتم معالجتها.

Advertisements