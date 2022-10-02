اخبار الخليج – وزير الصناعة والتجارة يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية «بتلكو»

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة، الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية «بتلكو»، حيث تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وخلال اللقاء أكد سعادة الوزير على الدور الفاعل والمؤثر الذي تلعبه شركة «بتلكو» في الارتقاء بأداء المؤسسات التجارية وتعزيز الخدمات الرقمية التي تقدمها الشركة لكل من القطاع العام والخاص ومواكبة أحدث التطورات بالأخص في مجال إدارة البيانات وأمنها، ما جعل مملكة البحرين مركزاً إقليمياً هامًا في استقطاب كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال التقنية المعلوماتية والاتصالات.

وفي ذات السياق أعرب سعادته عن الاعتزاز بأداء الشركات الوطنية الكبرى ومساهمتها اللافتة في التنمية الشاملة لمملكة البحرين، مؤكداً استمرار دعم الوزارة لكافة الشركات والمؤسسات الوطنية بما يعزز من قدرتها على المساهمة في النمو الإيجابي للاقتصاد الوطني.