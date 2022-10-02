وخلال اللقاء أكد سعادة الوزير على الدور الفاعل والمؤثر الذي تلعبه شركة «بتلكو» في الارتقاء بأداء المؤسسات التجارية وتعزيز الخدمات الرقمية التي تقدمها الشركة لكل من القطاع العام والخاص ومواكبة أحدث التطورات بالأخص في مجال إدارة البيانات وأمنها، ما جعل مملكة البحرين مركزاً إقليمياً هامًا في استقطاب كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال التقنية المعلوماتية والاتصالات.
وفي ذات السياق أعرب سعادته عن الاعتزاز بأداء الشركات الوطنية الكبرى ومساهمتها اللافتة في التنمية الشاملة لمملكة البحرين، مؤكداً استمرار دعم الوزارة لكافة الشركات والمؤسسات الوطنية بما يعزز من قدرتها على المساهمة في النمو الإيجابي للاقتصاد الوطني.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – وزير الصناعة والتجارة يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية «بتلكو» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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