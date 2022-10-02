اخبار الخليج – « الأشغال»: 37% نسبة الإنجاز بمشروع تطوير تقاطع شارع 46 مع شارع الحد بمجمع 243 في عراد

وأضافت الوزارة أن أعمال المشروع تتضمن تطوير شارع الحد مع شارع 46 في المحرق وذلك بإضافة مسار ثاني على شارع الحد للانعطاف شمالاً باتجاه شارع 46 من أجل زيادة الطاقة الاستيعابية للتقاطع المذكور وتنظيم وتسهيل حركة المركبات وتخفيف الازدحامات، كما سيتضمن المشروع إنشاء طريق خدمة ومواقف للسيارات على شارع 46 وإنشاء مواقف للسيارات في طريق 4338 وتطويره.
وتابعت أن المشروع يشتمل أيضاً على تطوير طريق 4338 لخدمة المحلات التجارية بموازاة شارع الحوض الجاف وذلك بإعادة إنشاء الطرق وإنشاء المواقف والأرصفة الجانبية، بالإضافة إلى إنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار ووضع قنوات أرضية للاستخدام المستقبلي من قبل الجهات الخدمية الأخرى، وتركيب العلامات المرورية وصباغة الخطوط الأرضية وحماية الخدمات وتحديث شبكة الإنارة.
الجدير بالذكر أن شركة المملكة للأسفلت تقوم بأعمال المشروع، وذلك بعد أن تمت ترسيته من قبل مجلس المناقصات والمزايدات بقيمة تبلغ 527,148 دينار بحريني (خمسمائة وسبعة وعشرون ألفا ومائة وثمانية واربعون ديناراً).
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