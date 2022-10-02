اخبار الخليج – « الأشغال»: 37% نسبة الإنجاز بمشروع تطوير تقاطع شارع 46 مع شارع الحد بمجمع 243 في عراد

محمد بن مسعود - الدمام - ذكرت وزارة الأشغال بأن نسبة الإنجاز بمشروع تطوير تقاطع شارع 46 مع شارع الحد وتطوير طريق رقم 4338 بمجمع 243 في عراد في محافظة المحرق، قد بلغت 37%، والذي يأتي بهدف تحسين كفاء شبكة الطرق، وزيادة الطاقة الاستيعابية لها.

وأضافت الوزارة أن أعمال المشروع تتضمن تطوير شارع الحد مع شارع 46 في المحرق وذلك بإضافة مسار ثاني على شارع الحد للانعطاف شمالاً باتجاه شارع 46 من أجل زيادة الطاقة الاستيعابية للتقاطع المذكور وتنظيم وتسهيل حركة المركبات وتخفيف الازدحامات، كما سيتضمن المشروع إنشاء طريق خدمة ومواقف للسيارات على شارع 46 وإنشاء مواقف للسيارات في طريق 4338 وتطويره.

وتابعت أن المشروع يشتمل أيضاً على تطوير طريق 4338 لخدمة المحلات التجارية بموازاة شارع الحوض الجاف وذلك بإعادة إنشاء الطرق وإنشاء المواقف والأرصفة الجانبية، بالإضافة إلى إنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار ووضع قنوات أرضية للاستخدام المستقبلي من قبل الجهات الخدمية الأخرى، وتركيب العلامات المرورية وصباغة الخطوط الأرضية وحماية الخدمات وتحديث شبكة الإنارة.

الجدير بالذكر أن شركة المملكة للأسفلت تقوم بأعمال المشروع، وذلك بعد أن تمت ترسيته من قبل مجلس المناقصات والمزايدات بقيمة تبلغ 527,148 دينار بحريني (خمسمائة وسبعة وعشرون ألفا ومائة وثمانية واربعون ديناراً).