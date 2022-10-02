إحداها تجاوزت 80 ألف ريال.. عرض لأبرز اللوحات في مزاد “أبشر” الإلكتروني

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عرضت منصة “أبشر” اليوم (الأحد)، أبرز اللوحات المميزة المعروضة في مزاد اللوحات الإلكتروني الذي أطلقته الإدارة العامة للمرور عبر المنصة.

وأوضحت المنصة أن أعلى اللوحات سعرا في المزاد حصلت عليه اللوحة الذهبية “د ل ع 1111” بـ80 ألف ريال، تليها اللوحة الفضية “م م م 38” بـ 23 ألف ريال، ثم اللوحة الفضية “ق ل ل 8” بمبلغ 16.5 ألف ريال.

يشار إلى أن المزاد يستمر حتى يوم (الأربعاء)، حيث سيُتاح للراغبين دخول المزاد عبر “أبشر” لشراء اللوحات المميزة.

ويمكن الدخول للمزاد عبر اختيار خدمات من تبويب “خدماتي” على منصة “أبشر”، ثم اختيار “المرور”، وأخيراً اختيار خدمة “مزاد اللوحات الإلكتروني“.





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Source akhbaar24

