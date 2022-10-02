عام / سمو نائب أمير الشرقية يستقبل قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة

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الدمام 06 ربيع الأول 1444هـ الموافق 02 أكتوبر 2022 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم، قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة اللواء ركن بندر الحربي.

ونوه سموه خلال الاستقبال، بالجهود التي تبذلها قوة أمن المنشآت بالمنطقة لحماية المنشآت الحيوية والصناعية.

من جانبه، رفع الحربي شكره لسمو نائب أمير الشرقية على ما تلقاه قوة أمن المنشآت بالمنطقة من دعم ومتابعة.

// انتهى//

13:46ت م

0054 الدمام 06 ربيع الأول 1444هـ الموافق 02 أكتوبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم، قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة اللواء ركن بندر الحربي.ونوه سموه خلال الاستقبال، بالجهود التي تبذلها قوة أمن المنشآت بالمنطقة لحماية المنشآت الحيوية والصناعية.من جانبه، رفع الحربي شكره لسمو نائب أمير الشرقية على ما تلقاه قوة أمن المنشآت بالمنطقة من دعم ومتابعة.// انتهى//13:46ت م0054 www.spa.gov.sa/2388969 ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source spa.gov





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