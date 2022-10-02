برعاية أمير منطقة الجوف.. وكيل الإمارة يدشّن حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية

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المناطق_واس

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، دشّن وكيل إمارة منطقة الجوف حسين بن محمد آل سلطان حملة التطعيم ضد الأنفلونزا للموسم الحالي بمكتبه بديوان الإمارة اليوم.

واستمع وكيل إمارة منطقة الجوف من مدير الشؤون الصحية بالمنطقة فارس بن مخيلف الرويلي لشرح عن الحملة التي تأتي ضمن جهود وزارة الصحة في جميع مناطق المملكة، مبيناً أنه تم تجهيز جميع القطاعات الصحية بالمنطقة بفرق متخصصة لتنفيذ الحملة، وذلك من خلال المراكز الصحية والمستشفيات وحملة متنقلة بالميادين العامة مع إقامة حزمة من البرامج والأعمال التوعوية الصحية لمرض الإنفلونزا الموسمية، معرباً عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الجوف على دعمه ورعايته الحملة.

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Source almnatiq

