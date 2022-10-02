مصادر: “أوبك+” تبحث خفض إنتاج النفط بأكثر من مليون برميل يومياً

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نقلت وكالة “رويترز” عن مصادر في منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” أن تحالف أوبك+ سيبحث في اجتماعه المقرر 5 أكتوبر الجاري، خفض إنتاج النفط بأكثر من مليون برميل يومياً.
ويأتي القرار على وقع انخفاض أسعار النفط إلى ما نحو 85 دولاراً للبرميل، وذلك بعد بلوغها أعلى مستوياتها في مارس 2022.
وأشارت الوكالة إلى أن هذا الرقم أعلى بقليل من تقديرات الخفض التي كانت مطروحة الأسبوع الماضي، والتي تراوحت بين 500 ألف برميل ومليون برميل يوميا.
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Source akhbaar24
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